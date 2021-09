Postepay: utenti terrorizzati dalla nuova truffa phishing, ecco il rischio

Le risorse che il panorama economico italiano offre agli utenti dal punto di vista del risparmio sono davvero tante. Stiamo parlando dei vari istituti bancari che mettono a disposizione del cliente tantissime opportunità anche dal punto di vista del web.

Ogni carta infatti è provvista di applicazione ufficiale, dove si possono controllare tutti i movimenti o magari disporre alcune operazioni. Una delle carte più interessanti ma soprattutto la più diffusa in assoluto è la Postepay, la quale sarebbe anche quella più bersagliata dei truffatori. In questo caso starebbe girando un nuovo tentativo phishing che sarebbe addirittura in grado di rubare i soldi dal vostro conto senza che ve ne accorgiate.

Postepay: questo è il messaggio che sta portando scompiglio tra tutti gli utenti italiani

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :