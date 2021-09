Il governo italiano ha un obiettivo da realizzare, ovvero quello di estendere l’obbligo di Green pass anche agli utenti che hanno accesso ai servizi pubblici. Si tratta di un’ipotesi che andrà a riguardare molto probabilmente anche tutti i dipendenti pubblici ma anche quelli privati che richiedono il Green pass per l’accesso come nei ristoranti e nelle palestre. C’è anche l’ipotesi che riguarda l’estensione del Green pass a tutti i lavoratori.

In questi giorni il governo si trova al lavoro per introdurre queste nuove regole riguardanti il certificato verde, il quale diventerà uno strumento sempre più indispensabile per gli italiani.

Green Pass: estensione e campagna vaccinale per rimettere in sesto il paese

Si tratterà quindi di un mese davvero fondamentale per tutte le decisioni che riguarderanno quindi anche i vaccini, visto che partirà dalla prossima settimana anche la terza dose. Ma obiettivo primario però resta quello dell’estensione del Green pass a tutti i lavoratori, in modo tale da permettere all’attività di lavorare in modo sereno. Non sono mancate le dichiarazioni da parte dei politici durante questi giorni.

Dopo l’incontro con tutti gli imprenditori in Umbria ad Assisi, questo è quanto dichiarato all’ANSA dal ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti:

“Quella di estendere il Green pass a tutti i lavoratori e’ un’ipotesi in discussione. L’esigenza delle aziende e’ di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno. Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l’azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro“.