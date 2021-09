Bennet sta per concludere una campagna promozionale decisamente interessante ed intrigante, gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, disponibili nella versione no brand, e con alle spalle la solita garanzia di 2 anni.

La campagna promozionale non si discosta troppo da quanto avevamo visto ed apprezzato in passato, infatti gli utenti possono accedervi in ogni singolo negozio sparso per il territorio, ma non tramite il sito ufficiale. I prodotti non sono limitati in termini di scorte effettivamente disponibili, sebbene comunque potrebbero anche essere già terminati.

Bennet: ecco il volantino che nessuno si aspettava

Il volantino Bennet lo possiamo quasi definire inaspettato, poiché offre all’utente la possibilità di acquistare un iPhone 12, uno smartphone che a tutti gli effetti è un vero e proprio top di gamma, molto spesso irraggiungibile, sopratutto in termini di prezzo di vendita effettivo. Al giorno d’oggi, grazie anche alla svalutazione temporale, può essere acquistato con un esborso finale di 799 euro, per la versione con 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Xiaomi Redmi Note 10 e Samsung Galaxy A32, due modelli di fascia bassa, i cui prezzi finali non superano i 200 euro.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende da Bennet, ma fate in fretta, i prezzi sono bassi solamente nella giornata di oggi, da domani la campagna promozionale verrà completamente disattivata.