La scorsa settimana, Google ha pubblicato la quinta (e molto probabilmente l’ultima) beta di Android 12, affermando che la versione stabile arriverà tra poche settimane. Inizialmente avevamo ipotizzato che il giorno potesse essere il 13 settembre. La data ipotizzata è passata, ma Mishaal Rahman di XDA è riuscito a ottenere un documento interno di Google che potrebbe indicare una data molto probabile: il 4 ottobre.

Il documento in questione, visibile nel tweet, ha lo scopo di informare i produttori sulle scadenze che ruotano attorno alla spedizione di hardware con software approvato da Google, garantendo che i dispositivi non si avviino con versioni del sistema operativo super obsolete.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021