Telegram: aggiornamento stupefacente, ecco cosa cambia per gli utenti

Telegram si dimostra ancora una volta l’ideale per tutti coloro che vogliono la messaggistica ad alti livelli. In questo caso la nota applicazione avrebbe riportato un nuovo aggiornamento che sarebbe in grado di battere WhatsApp senza troppi problemi.

Sono svariate le novità che sono presenti all’interno dell’update, il quale è arrivato giusto due settimane fa.

Telegram: questo è il contenuto del nuovo aggiornamento arrivato

Dirette streaming, inoltro flessibile, passa al canale successivo e sticker in primo piano

Dirette streaming illimitate

• Trasmetti video e condividi il tuo schermo con un numero illimitato di spettatori.

• Per iniziare, tocca “Chat video” (nei gruppi) o “Diretta streaming” (nei canali) sulla pagina del profilo di una community di cui sei amministratore.

Inoltro flessibile

• Tocca l’etichetta “Inoltra messaggio” sopra il campo di scrittura per vedere l’anteprima o cambiare il modo in cui i messaggi saranno inviati.

• Nascondi o mostra il nome del mittente originale.

• Rimuovi o mantieni le didascalie dei messaggi multimediali.

• Seleziona e deseleziona i messaggi per cambiare quali saranno inoltrati.

Passa al canale successivo

• Scorri attraverso i canali che segui senza tornare alla tua lista chat.

• Quando raggiungi il fondo di un canale, scorri verso l’alto per andare al successivo canale non letto.

Sticker migliorati

• Scopri gli sticker in primo piano sopra la sezione “Usati di recente” nel tuo pannello degli sticker.

• Individua facilmente i tuoi set di sticker quando scorri la barra superiore, le anteprime si ingrandiscono per darti una visione migliore.

• Scopri quando il tuo partner di chat sta cercando degli sticker – verrà mostrato lo stato “sta scegliendo uno sticker”.

Contatore dei commenti non letti

• Scopri quanti commenti non letti ci sono quando apri i commenti di un canale.