Postepay: cosa sta succedendo con il nuovo tentativo di truffa phishing

Tutte le persone che oggi possiedono una qualsiasi carta dovrebbero stare attente a tutto ciò che accade intorno a loro. Secondo le ultime notizie infatti i tentativi di truffa sarebbero aumentati vertiginosamente, vista soprattutto l’incidenza. I truffatori sanno di poter andare assegno in qualsiasi momento, soprattutto se prendono di mira alcune carte specifiche. Una di queste, la più bersagliate in assoluto, risulta essere la Postepay.

Ultimamente infatti moltissime persone avrebbero ravvisato l’arrivo di messaggi molto strani che sembrerebbero arrivare dalla filiale. L’obiettivo in realtà è quello di far cliccare sul link in basso le persone in modo da ottenere i loro dati personali per accedere poi i conti.

Postepay: le truffe phishing continuano, ecco il nuovo messaggio che intimorisce le persone

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :