Expert prova a riprendersi tutti i clienti “persi” nel tempo, conquistandoli con una campagna promozionale veramente incredibile, se non quasi unica nel proprio genere.

Il volantino è prima di tutto disponibile sull’intero territorio nazionale, non presenta limitazioni o vincoli territoriali, oltre ad aver la disponibilità di accedervi tranquillamente anche tramite il sito ufficiale (attenzione alle spese di spedizione, sono da aggiungere).

Expert: questi sconti sono imperdibili

I prodotti in promozione da Expert ripercorrono tutte le fasce di prezzo, anche legate alla telefonia mobile. Volendo acquistare un top di gamma assoluto, il consiglio è di puntare direttamente su uno a scelta tra Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G o anche Motorola Edge 20 Pro, tutti in vendita a prezzi che non superano i 999 euro.

Riducendo le aspettative, e puntando quindi verso modelli decisamente più economici ed alla portata degli utenti, ecco arrivare prodotti del calibro di realme C21, Oppo A53s, Motorola Edge 20, Xiaomi Redmi Note 10S o Redmi Note 10 Pro, e similari, i cui prezzi comunque non andranno mai oltre i 400 euro.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo essere tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle location d’acquisto, e completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, e non da un operatore telefonico.

