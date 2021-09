Siamo sicuramente in un periodo dove il cambio da veicoli vecchi a nuovi sta avvenendo in maniera sempre più frequente. Parliamo ovviamente di un cambio di motorizzazioni che sono elettriche o ibride piuttosto che a diesel. Quindi, come abbiamo detto anche in altri articoli, l’elettrico è il futuro e molti veicoli saranno indubbiamente destinati a questa tecnologia.

Infatti, con l’abbandono totale dei carburanti fossili, la situazione dovrebbe cambiare radicalmente. Dal prossimo 2035, infatti, ci sarà lo stop definitivo dei motori termici, ciononostante le persone continuano a preferire le auto a diesel.

Tante di queste credono che la situazione non sia ancora favorevole, infatti i costi di manutenzione di un veicolo elettrico potrebbero andare a costare anche di più di un auto stessa. Anche la durata delle batterie è un’altra situazione da non trascurare, essendo che col tempo le suddette potrebbero logorarsi. Queste sono le diverse domande che poi portano l’utente a non scegliere queste auto del futuro.

Diesel contro elettrico: il gasolio è ancora il preferito degli italiani

Abbiamo sicuramente elencato dei motivi fondamentali, ma c’è anche il costo della stessa auto che continua a spaventare tutti: infatti, con 30.000 euro oggi si va ad acquistare un’elettrica utilitaria. Con la stessa cifra invece si va su auto decisamente migliori se si parla di benzina o gasolio.

Anche il quotidiano “La Verità” ci fa notare come ci possono essere alcuni vantaggi nell’acquistare auto elettriche, “ma solo dopo aver speso soldi e percorso chilometri”.

“L’auto elettrica darà veri vantaggi ambientali soltanto dopo averne percorsi almeno 150mila, sempre che abbiamo sostituito le batterie quando prescritto, poiché dopo cinque anni d’uso l’efficienza degli accumulatori attuali si riduce del 30% e con loro l’autonomia”