Volete fare colpo sui vostri amici? Per diventare unici dovete per forza acquistare una SIM Top Number. Tutti saranno invidiosi di voi. Già da diverso tempo questo mercato ha preso piede in tutto il mondo, ma ultimamente è diventata una vera e propria moda. Scegliere un numero davvero speciale collegato al proprio telefono è l’obbiettivo di chi si è affacciato in questo che, in realtà, nasce come collezionismo. Ecco tutti i dettagli e dove trovare le SIM Top Number.

SIM: ecco come scegliere una Top Number da urlo

Le SIM Top Number non sono altro che semplici schede telefoniche. All’apparenza però, perché a esse è collegato un numero di telefono speciale che ne aumenta il valore a vista d’occhio. Si tratta di veri e propri pezzi da collezione per cui appassionati da tutto il mondo farebbero carte false per averli.

Sceglie la SIM Top Number giusta non è così facile come si potrebbe erroneamente pensare, ma allo stesso tempo non è impossibile. Basta aguzzare la vista e tenere a mente questi 3 particolari che faranno del vostro numero di cellulare qualcosa di unico e inimitabile:

la sequenza deve essere facile da ricordare . Più il numero è semplice e contiene cifre uguali, più il suo valore cresce ed è apprezzato dai collezionisti;

. Più il numero è semplice e contiene cifre uguali, più il suo valore cresce ed è apprezzato dai collezionisti; la SIM deve aver collegato un numero di cellulare con cifre in ordine crescente o decrescente . Se lo sono anche quelli del prefisso, i primi tre numeri che identificano l’operatore di origine, ancora meglio, ma non è indispensabile;

deve aver collegato un di cellulare con cifre in o . Se lo sono anche quelli del prefisso, i primi tre numeri che identificano l’operatore di origine, ancora meglio, ma non è indispensabile; il numero di telefono potrebbe contenere una data importante conosciuta. Questo non è un elemento indispensabile e spesso risulta essere molto più soggettivo di quanto si possa pensare. Infatti una data o un numero risultano speciali per qualcuno, ma non per qualcun altro.

Una volta apprese tutte le caratteristiche tecniche che le SIM devono avere per essere vere e proprie Top Number, allora sei pronto ad addentrarti nel mondo dell’acquisto. Il posto migliore per iniziare è eBay, il noto shop online famoso in tutto il mondo.