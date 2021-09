I nuovi smartwatch Wear OS di Samsung sono chiaramente progettati per basarsi sull’ecosistema dell’azienda e un recente aggiornamento sta sicuramente aiutando. Ora Galaxy Watch 4 può controllare i tuoi Galaxy Buds quando sono associati al tuo smartphone e non solo all’orologio.

Cosa c’è di nuovo, esattamente? Invece di offrire solo i controlli per gli auricolari accoppiati al tuo smartwatch, il Galaxy Watch 4 ora può controllare gli auricolari accoppiati al tuo device. Questo, ovviamente, funziona solo per Galaxy Buds, ma consente agli utenti di vedere la percentuale della batteria dei propri auricolari, regolare le impostazioni ANC e altro ancora. Tutto ciò avviene tramite un riquadro opzionale che può essere aggiunto agli orologi Wear OS o tramite un’app precaricata.

Galaxy Watch 4: scaricate ora l’aggiornamento

I plug-in aggiornati per Galaxy Buds+, Buds Live, Buds Pro e Buds 2 forniscono questi aggiornamenti ai proprietari e sono tutti disponibili tramite il Galaxy Store, come hanno notato i ragazzi di Android Police. È stato anche confermato che la funzionalità è attiva sui Galaxy Watch 4, Buds Pro e Fold 3.

In particolare, anche questi vari modelli Galaxy Buds possono trasferire la loro connessione tra un Galaxy Watch 4 e un device Galaxy, a seconda di cosa stai utilizzando attivamente. Nel frattempo, il team di sviluppo potrebbe essere a lavoro su nuove funzionalità per i Galaxy Buds e l’integrazione per il nuovo device Galaxy Watch 4.

Probabilmente, le funzioni faranno parte di un nuovo aggiornamento per Wear OS di Google che alimenta gli smartwatch di nuova generazione di Samsung. Questi wearable sono arrivati sul mercato a fine agosto e stanno riscuotendo un discreto successo tra i fan.