WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che gli utenti iPhone possono utilizzare per passare ai device Samsung. Telegram ha usato questo come scusa per prendere in giro il concorrente sulla piattaforma Twitter.

WhatsApp è il messenger più utilizzato al mondo, ma Telegram si sta impegnando molto per aumentare il pool di utenti. Mentre WhatsApp sta trovando molto difficile introdurre rapidamente nuove funzioni che abbiano davvero senso, Telegram le sta integrando da quella che sembra un’eternità. Ed è esattamente ciò che Telegram ha preso in giro con l’annuncio della nuova funzionalità di WhatsApp condiviso su Twitter.

Telegram ha raggiunto un miliardo di download

WhatsApp ha condiviso i dettagli della nuova funzione che ti dà la possibilità di poter trasferire i messaggi di chat quando passi dall’iPhone ad un device Samsung. Telegram la coglie come un’opportunità e chiede beffardamente ‘In che anno siamo?’. Con Telegram, questa funzione esiste da sempre e non è niente di speciale.

WhatsApp non ha nemmeno rilasciato la nuova funzione per tutti gli utenti di dispositivi Android. Finora è possibile solo passare da un iPhone ad uno smartphone Samsung. Il supporto per altri dispositivi arriverà nel tempo. La modifica funziona solo via cavo anziché tramite cloud, il che significa lavoro aggiuntivo.

Il passaggio da Android a iPhone non è ancora possibile in WhatsApp e, secondo Telegram, è una funzione che andava introdotta anni fa. Le cose stanno andando particolarmente bene per Telegram al momento. È stato recentemente annunciato che l’app ha raggiunto oltre un miliardo di download. Inoltre, sono state rilasciate molte nuove funzioni per il suo ottavo compleanno. Telegram è quindi molto più aperto di WhatsApp ma gli utenti fanno fatica ad abbandonare la loro piattaforma di messaggistica preferita.