In questi ultimi giorni la casa automobilistica tedesca Mercedes aveva spoilerato in rete tramite alcuni teaser il suo nuovo veicolo elettrico, cioè il Mercedes EQE. Nel corso delle ultime ore durante il Salone dell’Auto di Monaco è stato finalmente presentato ufficialmente.

Mercedes EQE presentato ufficialmente: ecco le caratteristiche del nuovo veicolo elettrico di Mercedes

Il nuovo veicolo elettrico a marchio Mercedes è stato finalmente svelato durante il Salone dell’Auto di Monaco. Come svelato dai teaser di questi giorni, il design e l’aspetto estetico del veicolo ricordano molto quelli dei fratelli della serie EQS. Dal punto di vista dimensionale, invece, il nuovo Mercedes EQE misura 4.946 mm fi lunghezza, 1.961 mm di larghezza e 1.512 mm di altezza, con un passo di 3.120 mm. Non manca poi la possibilità di avere i cerchi in due dimensioni rispettivamente da 19 e 21 pollici.

L’interno del nuovo veicolo di Mercedes risulta essere molto curato e troviamo, su richiesta, il nuovo sistema di infotainment MBUX Hyperscreen, oppure l’ultimo sistema MBUX di ultima generazione. Vi è inoltre su richiesta l’Energizing Air Control Plus che include il filtro HEPA adibito a purificare l’aria proveniente dall’esterno. Lato prestazionale, invece, il veicolo monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 292 CV e 530 Nm di coppia ed è presente una batteria da 90 kWh. Quest’ultima, in particolare, permette di avere un’autonomia massima di quasi 660 km con il ciclo WLTP.

Almeno per il momento, l’azienda ha fornito questi dettagli, ma più in là è certo che verranno annunciate diverse versioni dell’auto elettrica di cui anche un SUV.