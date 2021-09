La cosa automobilistica tedesca Mercedes si appresta ad annunciare il suo nuovo veicolo elettrico, ovvero il nuovo Mercedes EQE. Quest’ultimo dovrebbe essere svelato durante il prossimo Salone di Monaco del 2021 e, nel corso delle ultime ore, è emerso un nuovo teaser ufficiale.

Mercedes EQE: trapela in rete un teaser del nuovo veicolo elettrico dell’azienda

Come già accennato, fra non molto tempo il noto marchio tedesco presenterà ufficialmente il suo nuovo veicolo elettrico. Quest’ultimo, ovvero Mercedes EQE, è stato il protagonista di un nuovo teaser. Da questa immagine, in particolare, è possibile scorgere leggermente la parte posteriore del veicolo, più precisamente del modello 350.

Qui ci sarà il nuovo gruppo ottico dell’azienda con anche la striscia luminosa che collega i due fari. Oltre a questo, nel teaser è riportato che il veicolo avrà un consumo di 19,3-15,7 kWh/100 km secondo il ciclo WLTP. Il teaser purtroppo non rivela ulteriori dettagli. Nonostante questo, nel corso delle scorse settimane sono emersi numerosi rumors e indiscrezioni.

Stando a questi ultimi, il nuovo veicolo elettrico di Mercedes potrà contare sulla stessa piattaforma della precedente elettrica EQS, ovvero la EVA (Electric Vehicle Architecture). Oltre a questo, sappiamo che molto probabilmente all’interno ci sarà il sistema multimediale di Mercedes, ovvero MBUX Hyperscreen.

Staremo a vedere le altre caratteristiche e peculiarità di questo nuovo veicolo elettrico a marchio Mercedes durante la presentazione ufficiale che si terrà al Salone dell’Auto di Monaco. Nel frattempo, vi ricordiamo che è stata da poco annunciata anche la versione ibrida Plug-in del Mercedes-AMG, ovvero la versione GT 63 S E PERFORMANCE.