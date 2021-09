Anche a settembre 2021 l’operatore telefonico TIM continua a proporre diverse offerte mobile per tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di effettuare la portabilità. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti di questo mese.

TIM: ecco alcune offerte di portabilità del mese di settembre 2021

Il noto operatore telefonico, come già accennato, sta proponendo anche per questo mese diverse offerte molto interessanti per attirare a sé i clienti della concorrenza. In particolare, molte di queste fanno parte della serie TIM Special.

TIM Super 4G

Con questa offerta gli utenti avranno a disposizione 50 GB di traffico dati al mese, con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è di 14,99 euro al mese. Risulta incluso anche TIMMUSIC ma, per chi effettuerà il rinnovo tramite credito residuo, avrà un quantitativo di traffico dati minore pari a 25 GB.

TIM Super 5G

Questa promozione, rispetto alla precedente, offre agli utenti un grande quantitativo di traffico dati pari a 100 GB. Tuttavia, anche in questo caso se si sceglie l’addebito su credito residuo il traffico sarà dimezzato. Sono poi inclusi sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti, ad un costo di 19,99 euro al mese. Gli utenti potranno inoltre usufruire dei servizi TIM Multisim e Prima Classe.

TIM Cross L

Questa offerta è riservata a tutti gli utenti che hanno attiva con l’operatore anche un’offerta di rete fissa. In questo caso, sono inclusi 50 GB di traffico dati con connettività 4G e sempre minuti ed SMS illimitati, il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.