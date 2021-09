Una nuova campagna promozionale è stata lanciata da Bennet in questi giorni, ed attivata fino al 15 settembre in ogni singolo negozio sparso sull’intero territorio nazionale.

Tutti gli utenti hanno la possibilità di accedervi, senza limitazioni o vincoli particolari, nemmeno legati ai quantitativi di scorte effettivamente disponibili (se non per le promo “SpaccaPrezzi”). I dispositivi commercializzati sono in vendita con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili nella variante completamente sbrandizzata, ovvero prevede la possibilità di ricevere gli aggiornamenti direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Bennet: che sconti per gli utenti

I prezzi attivati da Bennet fanno letteralmente sognare gli utenti che da tempo vogliono acquistare uno smartphone Apple, risulta infatti disponibile l’iPhone 12, uno dei migliori dell’ultimo anno, ad una cifra complessivamente accettabile ed accessibile. Per la variante da 128GB di memoria interna, completamente sbrandizzata, basteranno 799 euro.

Volendo invece puntare su modelli decisamente più economici, il consiglio è di scegliere tra Xiaomi redmi Note 10, in vendita a 199 euro, oppure anche un più economico Galaxy A32, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 189 euro.

Il mondo dei wearable, infine, è attraversato da un’ottima proposta, sarà possibile acquistare l’Apple Watch Series 2 a soli 199 euro. Non sarà un modello recentissimo, ma resta ad ogni modo una valida alternativa per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto del suddetto brand.

La campagna promozionale la potete sfogliare direttamente tramite le pagine sottostanti.