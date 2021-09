L’audio spaziale si sta facendo strada tra le app e ora Clubhouse per iOS ha annunciato che supporta questa funzionalità audio surround immersiva nella sua app. L’app di conversazione audio, una volta virale, ora aggiunge diverse funzionalità per diventare più avvincente contro i suoi concorrenti, come Twitter Spaces.

Se sei un utente iOS dell’app, assicurati di eseguire l’ultima versione di Clubhouse, apri l’app, vai su Impostazioni, quindi controlla se è presente l’opzione ‘Audio spaziale’. Clubhouse non è l’unica app che offre questa tecnologia. Di recente, Netflix ha iniziato a implementare il supporto per l’audio spaziale per i suoi utenti iOS.

Clubhouse: avrai bisogno di cuffie per utilizzare la funzione

Inoltre, dal momento che la stessa Apple ha lanciato Dolby Atmos con supporto Spatial Audio su Apple Music, sembra che tutte le principali aziende stiano seguendo lo stesso percorso con questa esperienza audio più coinvolgente.

Clubhouse avverte che avrai bisogno di cuffie (cablate o Bluetooth) per usufruire di questa funzione. ‘Se stai parlando in una stanza, gli altri ti sentiranno comunque con l’audio spaziale anche se non stai usando le cuffie.’

Il mese scorso, Clubhouse ha finalmente lasciato la beta e non richiede più inviti per le persone a partecipare all’app. Tuttavia, mentre una volta era visto come la prossima grande novità, raggiungendo oltre 8 milioni di download nell’App Store iOS a febbraio, la sua popolarità è diminuita negli ultimi mesi. Ad aprile, secondo quanto riferito, i download dell’app sono scesi a 900.000 con l’aumento della concorrenza da parte di Twitter e Spotify.

Attualmente, Clubhouse afferma di avere più di 600.000 stanze create ogni giorno, da 400k a giugno e 500k a luglio. Il membro medio della comunità trascorre più di 60 minuti al giorno sulla piattaforma. Nella prima settimana in cui l’app ha lanciato la funzione Backchannel a luglio, le persone hanno inviato più di 90 milioni di messaggi diretti, con 10 milioni di messaggi diretti solo nelle prime 24 ore.