Le truffe via email non hanno mai fine e proprio in queste ore un nuovo messaggio sta minacciando gli utenti. Nella vostra casella di posta elettronica potreste ricevere una email con oggetto: “Hai ricevuto EUR 14.790,55 nel tuo account in Bitcoin“.

Un messaggio del genere potrebbe invogliare qualcuno a continuare la lettura ed è proprio questo in cui sperano i truffatori. Aprendo l’email vi potreste trovare davanti ad un testo simile a questo:

“Ciao mio caro amico,

questa è una notifica automatica che il tuo portafoglio è stato accreditato con fondi di 0,5 Bitcoin.

Totale 25.087,95 dollari

Questo pagamento apparirà nel tuo account circa 20 minuti dopo la conferma

Conferma ora”

Diffidate dalle email misteriose che vi promettono pagamenti in Bitcoin, si tratta di tentativi phishing

Leggendo una email di questo genere, si è spinti a credere che basta accedere alla piattaforma per diventare ricchi. Il valore dei Bitcoin promesso è abbastanza alto e tende ad invogliare qualcuno meno attento. Tuttavia non avete vinto assolutamente nulla, anzi è esattamente il contrario.

I truffatori vogliono far cadere nella rete del phishing quanta più gente possibile proprio per rubare tutti i risparmi. Chiedono ai malcapitati di fare l’accesso ad una piattaforma online inesistente esclusivamente per rubare i dati personali.

Tra questi dati sensibili ci sono certamente i numeri della carta di credito e del conto corrente, che saranno poi oggetto di attenzione da parte dei truffatori. Il nostro consiglio è quello di cestinare immediatamente messaggi simili a quello indicato e non credere assolutamente a misteriose vincite in Bitcoin.