Il nuovo volantino Bennet non ammette repliche, punta tutto su pochi sconti legati alla tecnologia, ed in particolar modo alla telefonia mobile, garantendo ugualmente un risparmio importante a tutti gli utenti che decideranno di approfittarne.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile esclusivamente nei singoli negozi, non tramite il sito ufficiale, mentre le scorte non sembrano essere particolarmente limitate, di conseguenza sarà possibile goderne anche verso il termine del periodo di validità della stessa. Nel momento in cui verranno superati i 199 euro di spesa, sarà poi possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il proprio conto corrente bancario.

Bennet: occasioni da non perdere per tutti

Nel momento in cui si volesse acquistare un nuovo smartphone, sopratutto di fascia alta, l’occhio cade subito sull’Apple iPhone 11, il miglior dispositivo del 2020, oggi impreziosito da un prezzo veramente ridotto; se interessati all’acquisto, infatti, basteranno 599 euro, per mettere le mani sulla variante sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Tutti gli altri utenti potranno invece affidarsi al buon Samsung Galaxy A32 5G, un modello molto più economico del previsto, sopratutto in rapporto alle prestazioni offerte, in vendita a 249 euro. Nella scheda tecnica spiccano il display AMOLED dalle dimensioni elevate, nonché 4 fotocamere nella parte posteriore ed un discreto processore octa-core.

Questo è il nuovo volantino Bennet, se volete conoscerlo da vicino, prima di decidere se recarvi personalmente in negozio, andate quanto prima sulle pagine che trovate indicate qui sotto.