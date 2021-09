Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Coop e Ipercoop, nasconde al proprio interno occasioni davvero da non perdere, i prezzi sono bassi e decisamente economici, con possibilità di approfittare anche della spedizione presso il domicilio.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questi gironi da Coop e Ipercoop gli utenti possono affidarsi anche all’e-commerce, il quale prevede la possibilità di inviare la merce gratuitamente, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 19 euro. Indipendentemente dalla location d’acquisto, i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto nella variante no brand.

Coop e Ipercoop: offerte a più non posso nel volantino

Sfogliando da vicino il volantino Coop e Ipercoop, è possibile scoprire quali sono i migliori prezzi attualmente in circolazione, in particolare notiamo una predilezione dell’azienda verso la fascia bassa della telefonia mobile, perfettamente rappresentata dallo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone decisamente economico, data la richiesta attuale di soli 115 euro.

La scheda tecnica ne descrive pienamente le qualità generali, parliamo infatti di un pannello IPS LCD da oltre 6,55 pollici di diagonale, processore octa-core, 3GB di RAM con 64GB di memoria interna (anche se completamente espandibile tramite microSD), 2 fotocamere nella parte posteriore ed una anteriore da 5 megapixel. Tutto questo è condito con una batteria da ben 5000mAh, la quale garantisce una autonomia superiore alle aspettative, rendendolo a tutti gli effetti un vero e proprio battery phone.