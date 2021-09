Netflix: l'inattesissimo Settembre è arrivato, l'estate però prosegue sulle nuove serie

L’estate ci ha tenuti piuttosto lontani dalla televisione, ciò significa però che abbiamo ancora tanti finali di stagione in sospeso e non solo. D’altronde Settembre è appena arrivato, c’è tempo per vedere ciò che avevamo messo in pausa durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Per inaugurare il nuovo inizio, Netflix ha inoltre deciso di aggiungere alla lista delle serie tv, film e tanto altro. Insomma, non c’è spazio per la noia!

Netflix: a Settembre preparatevi per vivere un’esperienza speciale

Il calendario con le principali uscite da segnare in agenda comprende:

3 settembre: Volume I della quinta stagione de La casa di carta 5 in cui Netflix ha investito in modo particolare con teaser e trailer spettacolari;

della quinta stagione de La in cui Netflix ha investito in modo particolare con e spettacolari; 8 settembre: la seconda stagione di Into the night promette tensione e fantascienza;

promette tensione e fantascienza; 10 settembre: sesta e ultima stagione di Lucifer;

15 settembre: Too Hot To Handle America Latina;

17 settembre: arriva la terza stagione della serie teen drama più popolare Sex Education 3;

più popolare 17 e 24 settembre: la prima stagione di Squid Game e di Midnight Mass con atmosfere misteriose e segreti, sarà anche accompagnato dalla seconda stagione di Blood & Water;

e di con atmosfere misteriose e segreti, sarà anche accompagnato dalla seconda stagione di 30 settembre: arriva Luna Park. Una serie tv originale Netflix italiana, ambientata a Roma negli anni ‘60.

Film in arrivo

Parlando invece dell’elenco dei film, si spazia da docufilm sportivi alle commedie romantiche. Tra queste: