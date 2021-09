Occasioni a non finire da Carrefour con un volantino veramente molto speciale, intitolato SottoCosto, tramite il quale risulta possibile pensare di accedere a prodotti veramente molto scontati, e ad ogni modo dalla qualità decisamente superiore alle aspettative.

Tutti gli acquisti possono essere completati esclusivamente in negozio, non online o sul sito ufficiale, recandosi personalmente presso gli stessi entro e non oltre il 5 settembre 2021. Coloro che vorranno accedervi potranno comunque appoggiarsi a prodotti completamente sbrandizzati (per quanto riguarda la telefonia mobile), con annessa la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: occasioni e prezzi da primato

Il prodotto che maggiormente spicca da Carrefour è chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone non proprio recentissimo, data la sua commercializzazione da circa 2 anni, ma comunque ancora perfettamente in grado di catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, con prestazioni all’altezza, ed un prezzo non particolarmente elevato. Per il suo acquisto definitivo basteranno 599 euro, nella variante completamente sbrandizzata.

Volendo invece avvicinarsi a prodotti con sistema operativo Android, il consiglio è di puntare dritti verso soluzioni più economiche, in vendita a meno di 400 euro, quali sono Xiaomi redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A94, Samsung Galaxy A32 e similari.

Le scorte, data la natura della campagna promozionale, sono estremamente limitate, per questo motivo raccomandiamo caldamente una rapida presa di posizione, onde evitare l’impossibilità di accedere ai prodotti raccolti e raccontati nel volantino stesso (visionabile qui sotto come galleria fotografica).