WINDTRE ha rinnovato alcune offerte e opzioni per la convergenza fisso-mobile, con cui i clienti di rete fissa possono disporre principalmente di gigabyte illimitati sulle proprie SIM.

Innanzitutto, dal 18 agosto 2021 l’operatore ha deciso di abbassare ulteriormente il costo dell’offerta di rete fissa per i nuovi clienti che decidono di attivare, contemporaneamente o meno, anche un’offerta di rete mobile WINDTRE, che ora parte da € 22,99 al mese.

Contestualmente a questa novità, sempre dal 18 agosto 2021 WINDTRE ha deciso di chiudere nella commercializzazione l’offerta mobile convergente dedicata ai clienti di rete fissa, denominata Unlimited Special, che a 9,99 euro al mese permetteva di ottenere minuti illimitati, 200 SMS e Unlimited gigabyte su una nuova SIM, con possibilità di attivarne fino a 3 con lo stesso intestatario.

Tuttavia, secondo fonti verificate, l’offerta è rimasta effettivamente presente fino al 25 agosto 2021, ma solo per consentire la gestione degli ordini richiesti entro il 17 agosto 2021 che non si erano conclusi positivamente. Quindi, a partire da oggi 26 agosto 2021 Unlimited Special non è più ufficialmente disponibile.

Quali offerte ti permettono di avere Giga illimitati

Nonostante la chiusura dello Speciale Unlimited, i clienti di rete fissa WINDTRE possono comunque ottenere i vantaggi della convergenza fisso-mobile, come lo sconto sul canone fisso mensile e i Giga illimitati sulle proprie SIM.

Nello specifico, puoi accedere sia al prezzo scontato a partire da 22,99 euro al mese che ai Giga illimitati attivando una delle seguenti offerte WINDTRE (fino a 3 SIM): Unlimited, XLarge, Large, Medium , Senior, Silver, Young (anche 5G e versione Pack), Call Your Country, Call Your Country Special, Smart Pack 100, Smart Pack Unlimited, Smart Pack Young 5G, Smart Pack Limited Edition, Smart Pack Large, Smart Pack Reload Plus.

Le offerte della gamma Junior ottengono solo Giga illimitati, ma non consentono di ottenere lo sconto sul prezzo dell’offerta rete fissa. Sono invece escluse dai vantaggi della convergenza le offerte solo voce e solo dati.

A tal proposito, dal 18 agosto 2021 non è più possibile ottenere lo sconto convergenza sul costo mensile dell’offerta rete fissa con Giga Special, mentre in precedenza la stessa offerta consentiva di avere un prezzo scontato.