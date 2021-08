Incredibile sold out per il catalogo in preordine di Postalmarket. Questo grazie alla foto di copertina con Diletta Leotta che fa subito gol! Lo storico periodico era scontato da 9,99 euro a 6,9 euro. Poco però possono fare coloro che sono arrivati in ritardo in quanto non esiste più un numero disponibile. Grande soddisfazione anche per la regina di DANZ, da quest’anno anche della serie A TIM grazie all’esclusiva che il servizio streaming sportivo ha ottenuto. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta fa impazzire i fan che esauriscono Postalmarket

“È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online“. Questo è quanto ha dichiarato Diletta Leotta, volto scelto per la copertina del nuovo debutto di Postalmarket, storica azienda commerciale italiana leader nella vendita per corrispondenza.

Pensare che Diletta Leotta non sapeva ancora che i preordini sarebbero finiti in sold out portando in esaurimento le copie di Postalmarket Autunno Inverno 2021. Stessa sorpresa per la storica azienda che in una nota ufficiale ha dichiarato:

“Non ci aspettavamo tanto affetto dai nostri fan storici. Sapevamo dell’amore che c’era verso il catalogo che ha rappresentato la storia dell’Italia e dei suoi consumi. Ma adesso ne abbiamo la prova concreta. Le aspettative sono alte, saremo in edicola a ottobre con il catalogo suddiviso in sei mondi, dentro ai quali ci sarà la bellezza dei prodotti italiani. Non vediamo l’ora che questa avventura inizi davvero“.

La conduttrice televisiva di DAZN fa ancora centro

Non sbaglia un colpo Diletta Leotta che ha saputo catturare l’attenzione dei suoi fan anche per la foto copertina del primo numero nel grande ritorno di Postalmarket. Un successo dopo l’altro per il volto ormai conosciuto. Da quando è approdata su DANZ è capace di realizzare a ogni partita contenuti davvero interessanti e professionali.

Contentissimi anche i dirigenti di Postalmarket che fanno sapere: “Le copie del catalogo sono letteralmente andate a ruba! I più fortunati che sono riusciti ad assicurarsi la copia in anteprima lo riceveranno direttamente a casa. Per tutti gli altri: ci trovate da Ottobre in edicola!“.