DAZN per aggiudicarsi l’esclusiva degli eventi della Serie A e della Uefa Europa League ha dovuto assicurare tecnologie volte a non creare malcontenti negli abbonati, garantendo connessione e nessuna interruzione del servizio. Inoltre, eravamo tutti in attesa di una qualche novità in arrivo su proprio su DAZN. Ecco la funzione che rivoluziona il modo di vedere la Serie A e il calcio TV. Lo streaming così non lo avevamo ancora visto!

Si chiama Pulse la nuova funzione disponibile su DAZN

Si chiama Pulse la nuova funzione disponibile su DAZN che non ci farà perdere nessuna notizia relativa alle nostre squadre preferite che magari giocano contemporaneamente. Quando succede questo, non si sa mai che scelta prendere. Ovviamente ricade sulla squadra del cuore, ma ci sono partite in Serie A o in Uefa Europa League che risultano essere determinanti e quindi da non perdere.

Con DAZN Pulse saremo sempre aggiornati anche su quelle, mentre vediamo giocare la nostra squadra del cuore. Infatti grazie a questa funzione potremo selezionare i team per i quali vogliamo essere informati in diretta nonostante stiamo assistendo ad un altro match.

Succede così. Se una delle squadre di nostro interesse segna, subisce un fallo o qualsiasi altro evento fondamentale in una partita, comparirà un puntino rosso in alto a destra dello schermo. Selezionandolo, saremo così aggiornati su tutto ciò che sta accadendo in merito alle partite selezionate e in corso.

Altra cosa importante è che l’utente, con DAZN Pulse, potrà selezionare la tipologia di notifiche da ricevere. In questo modo saprà che in quell’istante sta succedendo qualcosa di importante alle squadre interessate. Una volta visti tutti gli aggiornamenti, l’utente potrà tornare alla sua precedente live cliccando la sezione dedicata che si trova in basso a sinistra dello schermo.

Concludiamo col ricordarvi che per poter assistere alle partite in esclusiva su DAZN è necessario sottoscrivere un abbonamento con il servizio stesso o, in alternativa, con l’offerta completa di TIM VISION che comprende anche altri contenuti interessanti.