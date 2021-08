Android 12 potrebbe arrivare prima di quanto ci aspettassimo, a giudicare dal recente leak proveniente dall’assistente digitale cinese Breeno, che ha rivelato la data di rilascio di Color OS 12 di Oppo. Ciò potrebbe significare che Android 12 potrebbe essere rilasciato prima della data del 13 settembre, la stessa data che Breeno ha rilasciato per Color OS 12.

Questa settimana Google ha lanciato Android 12 beta 4.1, il che significa che ci stiamo avvicinando a una versione stabile e il tanto atteso sistema operativo potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Dopo il rilascio di Android 12, molte aziende lanciano le loro ‘skin’ basate su di esso e una di queste skin dovrebbe essere tecnicamente Color OS 12.

OPPO: la data fissata è il 13 settembre

L’assistente digitale di Oppo, Breeno, stava rispondendo a una domanda di un utente che ha poi caricato la sua risposta sul sito di social media cinese Weibo. La domanda riguardava la data di rilascio di Color OS 12 e l’assistente ha fornito una risposta chiara: 13 settembre, 15:00 ora cinese.

Questo potrebbe significare che Android 12 sarà già stato lanciato per allora. Tieni presente che questo potrebbe essere stato un bug: l’assistente digitale ora risponde con ‘Resta sintonizzato’ senza fornire risposte concrete. Di recente, abbiamo riportato che Samsung sembra prepararsi al lancio anche di Android 12, con la propria skin One UI 4.0 beta.

L’azienda con sede in Corea del Sud ha rilasciato una nuova versione dell’app One Hand Operation+, con il registro delle modifiche che menziona Android 12. Ciò potrebbe significare solo che Samsung sta preparando le sue app e i suoi servizi per il nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento ad Android 12 sembra essere l’aggiornamento più interessante per gli smartphone Android da anni, con nuove promettenti funzionalità e un nuovo design chiamato Material You.