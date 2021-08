Epic ha introdotto la seconda settimana ‘Wild’ per Fortnite Capitolo 2 – Stagione 7. Questa volta, l’azienda ha riportato dal caveau diversi oggetti popolari, tutti ruotano attorno a salti, rimbalzi e attraversano rapidamente l’isola. Come per le altre Wild Week, questo prossimo loadout sarà disponibile solo per una settimana.

Epic chiama la sua nuova Wild Week ‘High Flying‘, il che ha senso se si considerano gli oggetti che ha riportato. Fino a giovedì prossimo, i giocatori di Fortnite hanno accesso a Jump Pad, Bounce Pad, Rift-to-Go e altri oggetti che li mandano in aria. Questi oggetti cambiano radicalmente il gameplay, aprendo la strada a vecchie strategie che hanno portato i giocatori nelle passate stagioni.

Fortnite ‘Wild Weeks’ terminerà insieme alla stagione attuale

L’evento Wild Weeks è un momento per Epic di mantenere le cose un po’ fresche mentre una stagione si avvicina alla fine. Mancano solo pochi giorni alla fine dell’attuale stagione a tema alieno, anche se non sappiamo ancora cosa aspettarci dal prossimo capitolo 2 – Stagione 8.

Oltre al ritorno di questi oggetti, Epic afferma che i suoi NPC offriranno servizi di Spawn Rift, rendendo più facile per i giocatori sfuggire rapidamente a un avversario o alla tempesta. Come previsto, la nuova Wild Week include anche la sua Legendary Quest, che aiuta i giocatori a massimizzare i loro XP e sbloccare gli oggetti Battle Pass prima della fine della stagione.

Supponendo che non cambi nulla, l’attuale stagione di Fortnite terminerà tra un paio di settimane e la Stagione 8 arriverà il 12 settembre o immediatamente dopo. Epic non ha ancora detto se prevede di organizzare un evento dal vivo per inaugurare la nuova stagione, ma basandosi sul tema di questa stagione, sembra ragionevole aspettarsi una sorta di grande battaglia aliena per concludere le cose.