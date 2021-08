Durante l’evento Smarter Living 2022, Xiaomi ha sollevato il sipario su Mi Notebook Pro e Mi Notebook Ultra. Si tratta dei due nuovi laptop di riferimento pensati per il mercato Indiano che vanno a rendere ancora più competitivo il brand.

Dal punto di vista estetico i due computer portatili sono simili a RedmiBook Pro 14 e RedmiBook Pro 15 commercializzati lo scorso anno. Tuttavia, le specifiche tecniche sono totalmente nuove e di fascia molto alta.

Entrambi i dispositivi Xiaomi sono caratterizzati da un corpo realizzato in alluminio nella colorazione grigia. La variante Pro ha un peso di 1.46kg con uno spessore di 17.3mm mentre la versione Ultra pesa 1.79kg con uno spessore di 17.9mm.

Dal punto di vista delle prestazioni, invece, troviamo un chipset Intel Core i5-11300H di 11esima generazione affiancato da 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz e 512GB di SSD. La versione più performante potrà contare su un processore Intel Core i7-11370H di 11esima generazione e ben 16GB di RAM.

La differenza principale tra i due Xiaomi Mi Notebook sta nel display. Il modello Pro è dotato di un display LCD da 14 pollici con risoluzione da 2.5K pari a 2560 x 1600 pixel. La versione Ultra invece ha un display da 15.6 pollici con risoluzione 3.2K pari a 3200 x 2000 pixel. Per entrambi è confermata la certificazione TÜV Rheinland per l’emissione di luce blu.

Non mancherà una dotazione completa di porte tra cui una USB Type-C, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI e un jack audio da 3.5mm. Confermato il supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5.1 mentre i tasti saranno retroilluminati a tre livelli e sarà presente un tasto dedicato alle macro.

Al momento, Xiaomi ha annunciato Mi Notebook Pro e Mi Notebook Ultra esclusivamente per il mercato Indiano. I prezzi partono da circa 800 euro, ma per la disponibilità in Europa e i prezzi finali bisognerà attendere ulteriori dettagli.