Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home. Il terzo film dedicato all’amichevole Uomo Ragno di quartiere si preannuncia carico di sorprese per tutti i fan del personaggio.

Infatti, la storia riprenderà esattamente da dove si è interrotto il precedente capitolo Spider-Man: Far From Home. Al termine della pellicola, il malvagio Mysterio ha svelato la vera identità dell’Uomo Ragno, mostrando quindi Peter Parker sotto la maschera.

Ovviamente, questa azione avrà pesanti ripercussioni sulla vita del ragazzo che dovrà fronteggiare anche nuovi pericoli a minacciare i propri cari. Per questo, come si evince dal trailer pubblicato su YouTube, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per un aiuto magico.

Marvel Studios ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home

Il filmato mostra Spider-Man che chiede aiuto a Doctor Strange per effettuare un incantesimo in grado di far dimenticare a tutti la propria identità. Purtroppo le cose non andranno come previsto e i due apriranno le porte del Multiverso.

Nel film troveremo anche Marisa Tomey (Zia May) e MJ (Zendaia) che torneranno ad interpretare i rispettivi ruoli. Il debutto del film è previsto per Natale 2021, quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Tuttavia, il trailer sembra confermare alcune indiscrezioni che sono circolate nei mesi passati. Con l’arrivo del Multiverso sul grande schermo, il Marvel Cinematic Universe potrebbe popolarsi di volti noti come quelli di Toby McGuire e Andrew Garfield. In attesa di scoprire nuovi dettagli, invitiamo gli appassionati a guardare il trailer fino alla fine e godersi la grande sorpresa che ci rende impazienti di andare al cinema.