Sono diverse le situazioni dove tantissimi cittadini italiano non sanno che nelle loro mani potrebbero avere davvero un tesoretto. Infatti, ci sono alcune SIM telefoniche che sono davvero molto preziose, e sembra che le suddette siano anche definite “Top Number” proprio per via del fatto che possono avere un valore davvero importante, il quale cresce giornalmente.

E’ importante specificare che queste utenze non sono proprio comuni, bensì molto rare. Ciò è dovuto al fatto che hanno in sé una sequenza numerica davvero unica. Quindi, per questo motivo, sono tanti i collezionisti che sperano di ottenere uno di questi esemplari e farebbero ogni cosa per entrarne in possesso.

Quello che rende speciali queste SIM è una ripetizioni molto singolare di numeri. Questo particolare non poteva di certo sfuggire a Le Iene, che hanno realizzato un servizio televisivo apposito per parlare delle SIM Top Number.

SIM Top Number: i numeri di queste schede sono rarissimi

I numeri presi in esame da Le Iene sono quelli più ricercati in tutto il Paese. Il tutto è stato fatto salire alla ribalta sia per la rarità di questi esemplari e sia per uno scopo molto nobile. Infatti, essendo che la situazione stava diventando molto importante, le compagnie telefoniche hanno realizzato un’asta benefica dove si sono presentati ben 600 acquirenti. Dopo le varie offerte, tutto l’incasso è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM telefoniche più ricercate in Italia (abbiamo ovviamente oscurato i numeri per motivi di privacy):