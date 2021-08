Secondo fonti della catena industriale, Apple ha finalizzato il design dell’aspetto della serie iPhone 13 all’inizio di agosto. A partire da ora, questo nuovo iPhone è già in produzione di massa. Ciò significa che non possono essere più apportate modifiche a questo dispositivo. A questo punto, è facile trovare perdite di progettazione da produttori di accessori di terze parti.

Questi produttori produrranno vetri protettivi e custodie per smartphone in ​​arrivo. Ieri abbiamo avuto una perdita sull’iPhone 13 / Pro che mostra la protezione dello schermo in vetro temperato di questo dispositivo. Oggi, ci sono rapporti secondo cui il cambiamento più significativo nell’aspetto dell’iPhone 13 è la tacca.

iPhone 13 avrá lo stesso design dell’iPhone 12

Pertanto, se ti aspetti una modifica significativa del design, sarai deluso. La serie iPhone 13 assomiglierà più o meno alla serie iPhone 12. La tacca della serie iPhone 13 è circa 1/3 delle dimensioni della generazione precedente. Dunque, sembra che l’aspetto dell’iPhone 12 sia esattamente lo stesso dell’iPhone 12.

La perdita mostra una significativa riduzione delle dimensioni della tacca. La custodia per la protezione dello schermo conferma anche le precedenti indiscrezioni secondo cui l’iPhone 13/13 Pro utilizzerà uno schermo da 6,1 pollici proprio come l’iPhone 12/12 Pro. Secondo i rapporti, la prima conferenza stampa di Apple questo autunno si terrà a settembre. Il nuovo prodotto rilasciato è naturalmente la serie iPhone 13.

La nuova serie utilizzerà uno schermo ProMotion ad alta frequenza di aggiornamento e ci saranno aggiornamenti significativi alla cattura di video (supporto ProRes e riprese video in modalità verticale). La serie Pro utilizzerà anche il pannello OLED LTPO a 120 Hz di Samsung, supporterà una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e offrirà una frequenza di aggiornamento intelligente. La frequenza di aggiornamento intelligente garantirà che la frequenza di aggiornamento dello schermo possa passare automaticamente da 1 a 120 Hz a seconda dell’utilizzo dello schermo.