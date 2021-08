Mentre Apple Arcade è stato lanciato principalmente come piattaforma per giochi nuovi ed esclusivi, Apple all’inizio di quest’anno ha deciso di portare i titoli classici nel suo servizio di giochi in abbonamento. Venerdí, il popolare gioco di corse ‘Asphalt 8: Airborne‘ arriverà su Apple Arcade, questa volta senza acquisti in-app.

Il franchise Asphalt è più vecchio dell’iPhone App Store ed è nato come gioco per Nintendo DS nel 2004. 17 anni dopo, Asphalt ha ottenuto nuove versioni ed è stato esteso a più piattaforme, tra cui iOS, Windows e persino macOS. Asphalt 9, l’ultima versione disponibile, è uno dei giochi più scaricati nell’App Store.

Asphalt 8: Airborne, settate il promemoria sul vostro device Apple

Tuttavia, ciò che sta arrivando su Apple Arcade questa volta è Asphalt 8, che è stato rilasciato nel 2013. Proprio come altri giochi Asphalt, questo offre intense corse arcade con auto e moto che possono essere personalizzate e aggiornate. Il titolo è stato anche presentato in alcune pubblicità Apple in quanto è stato uno dei primi giochi disponibili per il sistema operativo tvOS.

Un aspetto interessante dell’avere Asphalt 8 disponibile su Apple Arcade è il cambiamento nel modello di gioco. Gli attuali giochi Asphalt (incluso Asphalt 8) sono free-to-play, il che significa che chiunque può scaricarli senza pagare, ma il gioco offre più elementi che possono essere ottenuti solo tramite acquisti in-app.

Tutti i giochi disponibili su Apple Arcade devono offrire tutti gli articoli senza costi aggiuntivi poiché gli utenti pagano già un abbonamento. In altre parole, la versione Apple Arcade di Asphalt 8 farà affidamento solo sulle monete guadagnate nel gioco per sbloccare più contenuti.

Asphalt 8: Airborne+ sarà disponibile per gli abbonati ad Apple Arcade a partire dal 27 agosto. Gli utenti possono ora impostare un promemoria sull’App Store per ricevere una notifica della data di uscita ufficiale. Il gioco è compatibile con iPhone, iPad, Mac e Apple TV.