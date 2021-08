Colpo di scena anticipato da formulatv.com che ha annunciato l’arrivo di un nuovo personaggio nel cast di una delle serie TV Netflix più amate di sempre. Infatti, in Elite 5 è in arrivo una nuova attrice che sta facendo impazzire tutti. I fan sono in visibilio e non vedono l’ora di vederla in scena nel collegio di Las Encinas. Non si tratta del suo primo debutto e nemmeno della sua prima volta al lavoro con i produttori di questo titolo. Scopriamo insieme il suo volto.

Elite 5: direttamente da Il Caos Dopo di Te ecco a voi Isabel Garrido

Non stai più nella pelle di sapere chi sarà il nuovo volto di Elite 5, vero? Come avrai notato si tratta di un personaggio già noto agli appassionati di serie TV spagnole. Direttamente da Il Caos Dopo di Te, ecco a voi Isabel Garrido.

Abituata già al ritmo di lavoro dei produttori, perché sono gli stessi anche di Il Caos Dopo di Te, Isabel entrerà in scena in Elite proprio dalla quinta stagione. Ancora non ci è dato sapere il ruolo che interpreterà nella serie, ma, vista l’età, pensiamo che da una scuola di provincia inizierà a frequentare il prestigioso e pericoloso collegio di Las Encinas.

Purtroppo però, come sottolinea l’articolo di formulatv.com, “la giovane attrice non condividerà più un’aula con Arón Piper, dal momento che ha detto addio alla serie TV alla fine della quarta stagione“. Comunque siamo sicuri che tirerà fuori il meglio di sé dando nuovo carattere a Elite che sembra stia perdendo tono a ogni nuovo capitolo.

Speriamo che sia in programma anche il ritorno di un vecchio personaggio in Elite 5, ma ancora non ci sono conferme se rivedremo Lu nei nuovi episodi. Anche lei darebbe una spinta non indifferente alla trama e alle dinamiche di questa serie TV Netflix.

Pare che Elite 5 sia l’ultima stagione. Se così fosse i fan non saranno molto felici. Nondimeno pare sia un ipotesi più che plausibile viste le critiche espresse sulla quarta.