Elite 5 è stata confermata da Netflix e presto sarà disponibile a catalogo per tutti gli abbonati. Ovviamente continuano ad uscire novità in merito alla trama e al cast dei nuovi episodi. Sembra però che alcune indiscrezioni stiano portando tutti a pensare che la quinta stagione di Elite sarà anche l’ultima. Cerchiamo di scoprire il perché e quali sono le motivazioni tali per cui questa potrebbe essere un’ipotesi non così tanto distante dalla verità.

Elite 5: sarà un addio più che un arrivederci

Pare quindi che Elite 5 non sarà un arrivederci alla sesta stagione, bensì un addio per sempre a questa serie TV originale Netflix. Se questa notizia dovesse rivelarsi vera, sarebbe un duro colpo per tutti i fan che fino ad oggi hanno seguito le vicende dei loro amati, ma anche scatenati, protagonisti.

Ed è proprio di loro che vogliamo parlarvi perché, in un certo senso, sarebbero una delle prove a conferma che la quinta stagione di Elite potrebbe essere l’ultima. Infatti è da un po’ di tempo che, con una certa costanza, diversi attori stanno abbandonando il cast.

Tra l’altro da non molto è arrivata la notizia che oltre a Guzmán, un altro personaggio ha lasciato Elite e non lo rivedremo più nel quinto capitolo prossimo all’uscita. In sostanza alcuni abbandonano il campo per volontà o per una qualsiasi altra ragione a noi sconosciuta, mentre altri perché uccisi nel corso della trama.

gracias a vosotros 🥺 ❤️ thank you pic.twitter.com/h48hKodPMO — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 19, 2021

Se poi ci aggiungiamo il fatto che tutti i protagonisti sono studenti di un liceo, il collegio Las Encinas, prima o poi si diplomeranno, lasciando così Elite in balia di un’altra improbabile trama a cui non siamo abituati. Ovviamente si tratta solo di ragionamenti fatti alla luce di quanto conosciamo in merito.

gracias por ser nuestro guzmán.

thank you for being our guzmán. ❤️ pic.twitter.com/6Q6tQYlvHM — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 16, 2021

Nondimeno Netflix potrebbe decidere di rivoluzionare completamente la trama di Elite a partire proprio dalla sesta stagione, qualora fosse confermata. Non sarebbe così strana l’idea per cui saranno nuovi gruppi di studenti a sostituire quelli attuali. Ad ogni modo non ci resta che attendere nuovi sviluppi. Nel frattempo tutti non vedono l’ora che arrivi la quinta stagione di Elite.