Anche se la quarta stagione di Elite non ha fatto impazzire il pubblico, tutti i fan sono in fermento per l’arrivo della nuova stagione e, a maggior ragione, delle novità che potrebbero dare una svolta alla trama ormai ridondante. Ecco perché gli scoop su Elite 5 sono all’ordine del giorno. Ora è una gif che fa sperare nel ritorno di un personaggio incredibile. Ecco i dettagli di quello che potrebbe salvare la vita a questa serie TV Netflix!

Elite 5: una gif fa pensare al grande ritorno di un personaggio

Ebbene sì, una semplice gif pubblicata da uno degli ex personaggi di Elite ha innescato una reazione a catena tale per cui molti pensano, o meglio sperano, che sia un chiaro segnale del suo ritorno alla serie.

Anche perché, diciamocelo francamente, sarebbe un ottimo toccasana per Elite che nell’ultima stagione ha perso terreno e favore del pubblico. Il personaggio in questione è Lucrecia Montesinos interpretata da Danna Paola.

È stata proprio l’attrice a pubblicare sul suo profilo Twitter ufficiale una gif che fa ben sperare in un suo possibile ritorno con Elite 5. Ricordiamo infatti che Lu aveva abbandonato il collegio Las Encinas per andare a studiare con Nadia a New York.

Sono in molti a chiedersi quale possa essere il significato rivelatore di questo post. Alcuni pensano sia una trovata pubblicitaria per lanciare un suo nuovo singolo, dato che Danna è anche una cantante e compositrice messicana affermata. Altri invece credono fortemente nel fatto che la ritroveremo nei panni di Lu nei nuovi episodi di Elite 5.

Vi ricordiamo che oltre a Guzmán, che ha lasciato Elite, un altro personaggio importante ha abbonato il cast della serie TV. Si tratta proprio di Ander. Quindi i produttori dovranno ripopolare il gruppo “vip” degli studenti del collegio di Las Encinas.

In conclusione, tutti sperano in un ritorno di Danna Paola sotto le luci dei riflettori di Elite con la quinta stagione programmata per il 2022.