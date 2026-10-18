OnePlus dice addio a OxygenOS: ColorOS arriva con Android 17

Per chi possiede uno smartphone o un tablet OnePlus si avvicina un cambiamento che tocca il cuore stesso dell’esperienza d’uso. Con l’arrivo di Android 17 infatti OxygenOS uscirà di scena e al suo posto arriverà ColorOS, il sistema operativo sviluppato da Oppo. L’azienda ha confermato ufficialmente il passaggio e ha già reso pubblico il calendario degli aggiornamenti destinato ai dispositivi attualmente sul mercato, con le prime distribuzioni fissate al 29 ottobre.

OnePlus abbandona OxygenOS e passa a ColorOS

La transizione prende forma dopo la chiusura delle attività di OnePlus a livello globale, avvenuta a luglio. Una decisione che aveva lasciato più di un dubbio tra gli utenti, soprattutto riguardo al futuro dei prodotti già acquistati. Il marchio però ha voluto rassicurare tutti spiegando che i dispositivi esistenti continueranno a ricevere il supporto software previsto per il rispettivo ciclo di vita.

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La vera novità sta nella base su cui poggeranno questi aggiornamenti. Non si parlerà più della tradizionale OxygenOS, cioè la versione di Android utilizzata finora sui prodotti OnePlus pensati per i mercati internazionali, ma della piattaforma di Oppo. Il supporto quindi rimane, cambia praticamente il sistema che lo veicola.

Il calendario di Android 17 per i dispositivi OnePlus

Nel complesso sono 24 dispositivi OnePlus a dover ricevere l’aggiornamento ad Android 17. Le finestre di lancio sono state comunicate in modo piuttosto dettagliato, anche se al momento non è chiaro se le stesse tempistiche valgano anche per l’Italia.

Si parte il 29 ottobre con OnePlus 15 e OnePlus Pad 4, i due prodotti più recenti della gamma che apriranno la strada al nuovo software. Appena un giorno dopo, il 30 ottobre, toccherà a OnePlus 15R, OnePlus 13 e OnePlus 13s.

A novembre 2026 sarà la volta di un gruppo più nutrito. L’elenco comprende OnePlus Open, il pieghevole del marchio, insieme a OnePlus 13R e OnePlus 12. Nello stesso mese arriveranno anche OnePlus Nord 6 e OnePlus Nord CE6, oltre al tablet OnePlus Pad 3.

Dicembre 2026 si annuncia come il mese più affollato con ben otto modelli coinvolti. Tra questi figurano OnePlus 12R e la sua variante OnePlus 12R Genshin Impact Edition, seguiti da OnePlus 11. Per la famiglia Nord sono previsti OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE6 Lite e OnePlus Nord CE5. Chiudono la lista di fine anno due tablet, cioè OnePlus Pad 2 e OnePlus Pad Go 2.

Le ultime tappe e il debutto di OnePlus 16

L’ultima fase della distribuzione è attesa nel primo trimestre del 2027. In questo caso l’aggiornamento riguarderà OnePlus Nord 4 e la serie N con OnePlus N6, OnePlus N6x e OnePlus N6 Lite. A completare il quadro ci sarà OnePlus Pad Lite, ultimo dei 24 dispositivi presenti nella tabella di marcia.

Lo schema appare abbastanza lineare. I modelli di fascia alta e più recenti riceveranno per primi la nuova versione del sistema operativo, mentre quelli più datati o appartenenti alle linee economiche dovranno pazientare qualche settimana o qualche mese in più.

Nel frattempo in Cina la situazione segue un percorso diverso. Lì OnePlus 16 verrà lanciato direttamente con Android 17 già preinstallato.

Fonte: TecnoAndroid