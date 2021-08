Il volantino Expert raccoglie al proprio interno tantissime offerte molto speciale, i prezzi sono bassi e riescono a far risparmiare moltissimo gli utenti, anche coloro che vogliono accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione, senza limitazioni territoriali o di alcun tipo.

Fino al 29 agosto, in tutti i punti vendita e direttamente online sul sito ufficiale, sarà possibile approfittare di alcune occasioni da non perdere, ricordando che gli acquisti completati sull’e-commerce prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta).

Expert: il volantino che nessuno si aspettava

Il volantino Expert accoglie gli utenti in tutti i punti vendita con prezzi sempre più economici, sebbene siano completamente legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile. I dispositivi disponibili rientrano nei 399 euro di spesa, pur comunque garantendo una buonissima qualità generale; i modelli da non perdere di vista sono comunque Realme 8, Samsung Galaxy A22, Vivo V21, Vivo Y72, Samsung Galaxy A22, Motorola Moto G30 o anche Samsung Galaxy A12.

L’unico top di gamma da non perdere assolutamente di vista, è invece il Vivo X60 Pro, lo smartphone con ottiche ZEISS, da poco lanciato sul mercato italiano, in vendita nel periodo corrente ad un prezzo di 699 euro.

All’interno del volantino Expert si possono scovare anche tantissime altre occasioni ugualmente interessanti, per conoscerle da vicino dovete ricorrere alle pagine che potete trovare nel nostro articolo, scoprirete i vari prezzi pensati appositamente per voi.