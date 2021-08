Xiaomi ha lanciato diversi modelli di smartphone con la sua linea di punta Mi 11 quest’anno e ora il gigante tecnologico cinese si sta preparando a lanciare un altro modello: Mi 11T Pro. Ci sono state alcune perdite relative al prossimo smartphone di Xiaomi e ora, nell’ultimo sviluppo, un canale Youtube vietnamita ha fatto luce su ciò che possiamo aspettarci dal prossimo smartphone di punta Mi 11T Pro.

In termini di costruzione, il rapporto afferma che lo smartphone verrà fornito con un pannello posteriore in vetro, ma il telaio avrà una struttura in metallo per rendere il device robusto. Per quanto riguarda l’alloggiamento della fotocamera frontale, sul display sarà presente un foro.

Xiaomi Mi 11T Pro potrebbe includere lo Snapdragon 888+

Parlando del display, Digital Chat Station ha recentemente affermato che rispetto al suo predecessore, Xiaomi ridurrà la frequenza di aggiornamento dello schermo da 144Hz a 120Hz ma offrirà uno schermo AMOLED invece del pannello LCD sulla serie Mi 11T. Il reparto hardware comprende il chipset Qualcomm Snapdragon 888 o Snapdragon 888+. Recentemente, uno smartphone Xiaomi con numero di modello 2108111RG, alimentato dal processore MediaTek Dimensity è stato certificato e si ritiene che sia il prossimo Mi 11T e il chipset sarà probabilmente il SoC Dimensity 1200.

Non si sa molto sulla configurazione della fotocamera per Mi 11T Pro. Tuttavia, per il Mi 11T standard, l’azienda dovrebbe continuare a offrire la stessa configurazione della fotocamera del Mi 11 Lite. Inoltre, lo smartphone dovrebbe eseguire il sistema operativo Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata MIUI 12.5 dell’azienda. Si dice che il dispositivo sia alimentato da una batteria da 5.000 mAh e supporti la tecnologia di ricarica rapida da 120 W.