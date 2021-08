Finora, se c’è un gioco imperdibile per PlayStation 5, è probabilmente Ratchet & Clank: Rift Apart. Dopo l’uscita del gioco all’inizio di quest’anno, il duo ha fatto il giro con apparizioni in altri giochi attraverso varie promozioni crossover. In primo luogo, Ratchet & Clank sono atterrati in Fall Guys, e ora sembra che stiano arrivando nel mondo di Rocket League.

A partire da domani, 18 agosto, i giocatori di Rocket League possono accedere al gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 e richiedere il nuovo bundle Ratchet & Clank. È gratuito per tutti coloro che accedono al gioco su quelle piattaforme, quindi non è necessario sborsare denaro per possederlo. Il pacchetto include la decalcomania Ratchet & Clank Punk per Octane, il Negatron Collider Boost e i palloncini con Ratchet e Clank.

Rocket League: aggiornate il gioco su PS5

Il pacchetto sarà disponibile fino al 3 gennaio 2022, quindi i giocatori di Rocket League hanno diversi mesi per accedere e richiederlo. Questo nuovo pacchetto di oggetti non è l’unica cosa in arrivo su Rocket League su PlayStation, poiché Psyonix ha anche annunciato una nuova modalità grafica a 120Hz per PlayStation 5.

In un gioco frenetico come Rocket League, in cui ogni input conta, una modalità a 120Hz può aiutare molto, quindi siamo sicuri che i fan di Rocket League saranno felici. Quando la patch sarà pubblicata domani, ci sarà una nuova impostazione ‘Qualità video’ nel menu Impostazioni video. È qui che potrai scegliere tra le modalità video Qualità e Prestazioni. La modalità qualità è piuttosto semplice, poiché ha una risoluzione 4K a 60 FPS e in HDR, supponendo che tu abbia un display compatibile.

D’altra parte, la modalità prestazioni verrà riprodotta con una risoluzione di 2688 x 1512 (che è il 70% di 4K), ma il framerate verrà aumentato fino a 120 fps. Questa modalità supporta anche l’HDR e continuerà a mostrare l’interfaccia utente del gioco a 4K, ma ovviamente avrai bisogno di un display a 120Hz per utilizzare questa modalità e vedere effettivamente i vantaggi di un framerate maggiore. La modalità grafica a 120Hz e il bundle Ratchet & Clank saranno entrambi disponibili oggi.