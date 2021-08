Il ‘QuakeCon at Home 2021’ inizia oggi e Microsoft e Bethesda hanno iniziato con il botto annunciando un remaster a sorpresa dell’originale Quake. Il remaster è solo una parte degli annunci a sorpresa di Quake di oggi, poiché Quake II e Quake III Arena sono arrivati ​​anche su Xbox Game Pass per PC. Se sei un fan di Quake, oggi è probabilmente una giornata piuttosto eccitante.

Il remaster di Quake viene fornito con ciò che normalmente ti aspetteresti da un remaster. Otterrai immagini 4K e supporto widescreen su piattaforme che li supportano, insieme a modelli migliorati e alcune nuove funzionalità come illuminazione dinamica, anti-aliasing e profondità di campo. Il remaster viene lanciato oggi per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, con miglioramenti in arrivo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per ora, i possessori di Xbox Series X|S e PlayStation 5 possono giocare grazie alla retrocompatibilità.

Xbox Game Pass: i giochi Quake sono disponibili da oggi

Il remaster di Quake viene fornito con le espansioni originariamente rilasciate per il gioco, il che non è davvero una sorpresa dato che la maggior parte dei remaster arriverà con tutti i contenuti rilasciati in precedenza. La sorpresa è che Quake arriva con due nuove espansioni realizzate dai ragazzi di MachineGames: Dimension of the Past e Dimension of the Machine.

Questa nuova versione di Quake offre anche multiplayer online e locale e co-op, supporto mod e cross-play, quindi questo è un remaster completo. Parlando di Xbox Game Pass, non solo questo remaster di Quake sarà disponibile oggi su Game Pass, ma anche Quake II e Quake III Arena (sebbene gli ultimi due giochi siano esclusivi di Game Pass per PC). Tutti e tre i titoli sono disponibili su Xbox Game Pass oggi.