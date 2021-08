tiktok-nella-campagna-tiraccontoitalia-anche-la-puglia-si-racconta

Nella campagna di TikTok #tiraccontoitalia arriva anche la Puglia che si racconterà cercando di valorizzare ciò che di bello offre. Un’iniziativa davvero interessante che vede nei social network un veicolo per raggiungere i giovanissimi con informazioni che altrimenti non cercherebbero mai. TikTok è l’applicazione più scaricata al mondo e la piattaforma più popolare in assoluto che piace agli adolescenti. Scopriamo insieme tutte le novità sull’iniziativa #tiktokpuglia.

TikTok: un’opportunità per far conoscere le bellezze della Puglia

“TikTok rappresenta la nuova tendenza per raccontare territori sui social; e la Puglia non poteva mancare a questo appuntamento. Tutta la storia e la bellezza dei paesaggi, dei borghi, delle città della nostra regione ispireranno la creatività della community di TikTok che si distingue per essere eterogenea e creativa e che abbraccia creator di tutte le età, dai 13 anni in su. La Puglia e tutte le sue caratteristiche – conosciute e meno note – sono in grado di conquistare da sempre i turisti di tutto il mondo e anche gli abitanti stessi della regione. E adesso è la volta dei Tiktoker. L’iniziativa punta a promuovere il turismo in Italia e racconta i luoghi con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica“.

Sono queste le parole dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Massimo Bray, per introdurre e spiegare l’iniziativa che su TikTok racconterà la Puglia. Attraverso il progetto #tiraccontoitalia, con brevi video si possono raccontare le meraviglie del nostro Paese. L’obbiettivo è quello di far conoscere il più possibile alla community di questo social network ciò che normalmente non cercherebbero.

La protagonista sarà la Puglia insieme a Diletta Secco

A condurre questo “esperimento” in Puglia, pubblicandolo per prima su TikTok, sarà la food creator di 24 anni, Diletta Secco, che ha così commentato la sua avventura:

“Non sono mai stata in Puglia e ho delle aspettative altissime perché ho sempre sentito parlare della Puglia come di una regione meravigliosa; me ne hanno tanto parlato che comunque mi sembra già di conoscerla. Sono felicissima di essere qui e non vedo l’ora di mangiare i piatti tipici, ma oltre al cibo ci sono delle coste meravigliose, le città storiche, i borghi e le masserie di cui ho sentito tanto parlare. Sicuramente sarà una scoperta!“.

Ovviamente da condividere su TikTok con l’iniziativa #tiraccontoitalia.