Nei giorni scorsi è emersa la notizia che OnePlus non avrebbe presentato la serie 9T quest’anno. Il motivo di questa decisione potrebbe risiedere nella volontà di lanciare un nuovo device di cui si inizia a vociferare in queste settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il brand cinese sta lavorando su OnePlus 9 RT. Il debutto dello smartphone potrebbe avvenire verso ottobre in concomitanza con il rilascio della nuova OxygenOS 12.

Purtroppo al momento non si hanno molti dettagli in merito al dispositivo, ma possiamo aspettarci alcune sorprese. Infatti, OnePlus 9 RT condividerà molte della caratteristiche previste per il 9R, che tanto ha fatto parlare di se, ma anche con il modello 8T.

OnePlus 9 RT sarà il nuovo smartphone dell’azienda

Per questo motivo possiamo aspettarci la presenza di un display AMOLED da 6.55 pollici con refresh rate a 120Hz. La batteria potrebbe avere una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, OnePlus 9 RT potrà contare sullo stesso sensore da 50MP equipaggiato dal Nord 2. Sarà presente anche una fotocamera grandangolare che sarà la stessa presente sulla famiglia di flagship attuali.

Il device si configurerà come uno smartphone di fascia medio-alta, per questo sarà presente un SoC realizzato da Qualcomm ma ancora inedito. Il chipset rappresenterà l’evoluzione dello Snapdragon 870 e potrebbe chiamarsi Snapdragon 870+ o anche Snapdragon 875.

Dal punto di vista del software sarà presente la OxygenOS 12 che porterà diverse novità. OnePlus 9 RT potrà contare su una maggiore sicurezza per gli utenti e funzionalità per la privacy evolute. Lo sviluppo della nuova interfaccia utente raggiungerà presto la fase beta e gli utenti potranno testarla direttamente