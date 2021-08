Nonostante tutti gli utenti chiedano a gran voce il debutto di GTA VI, i piani di Rockstar Games sembrano essere ben diversi. Il nuovo capitolo della saga sembra essere in fase di sviluppo ma non si hanno certezze sul possibile debutto.

Tuttavia, la software house non lascerà i fan della saga di Grand Theft Auto a bocca asciutta. Infatti, nel corso dei prossimi mesi è previsto l’arrivo di una sorpresa molto gradita e forse anche inaspettata.

In concomitanza con il ventesimo anniversario del debutto di GTA III, Rockstar Games rilascerà le versioni remake di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Kotaku, queste versioni saranno dei veri e propri rifacimenti dei tre titoli e non solo semplici adattamenti next-gen.

Rockstar Games si sta preparando a riportarci nell’universo di Grand Theft Auto

I giochi saranno sviluppati utilizzando l’Unreal Engine che permetterà di unire le grafiche tradizionali a quelle nuove create appositamente. Stando alle dichiarazioni di alcuni insider che hanno visto i tre titoli in azione, sembreranno dei giochi pesantemente modificati nella grafica.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli sul gameplay ma possiamo immaginare che Rockstar Games sia intervenuta anche in quest’area. Quasi certamente, la software house andrà a svecchiare i titoli inserendo alcune meccaniche di gioco di GTA V ed integrandole con lo stile di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas.

Il lancio dei tre titoli in versione rimasterizzata non è ancora stato annunciato ufficialmente. Considerando che GTA III ha fatto il proprio debutto il 20 ottobre 2001, Rockstar Games potrebbe prevedere il lancio dei titoli in autunno.

A conferme del lancio ormai molto vicino possiamo considerare anche un altro fattore. L’azienda capogruppo di Rockstar Games ha avviato una politica aggressiva contro le mod per i vari capitoli di GTA. Take-Two Interactive sta chiedendo la rimozione di tutte le modifiche grafiche e di gameplay per i vecchi titoli e anche delle mappe che replicano le varie città su GTA V.