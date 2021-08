DVB T2: in attesa del nuovo digitale terrestre, su Amazon c'è il decoder a soli 29 euro

Avete poco spazio in casa e non sapete dove posizionare il decoder? Perfetto, ora non sarà più un problema, e sapete perché? Perché su Amazon è in vendita il decoder invisibile per il nuovo digitale terrestre DVB T2, super compatto, versatile, con uscita HDMI e SCART (nel caso in cui aveste una tv datata). La buona notizia, per giunta, è che tutto questo sarà acquistabile a soli 29 euro (circa). Correte a scoprirne tutti i dettagli.

DVB T2: il decoder invisibile arriva su Amazon ad un costo stracciato

Il device in questione è compattissimo ed è pronto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Dunque esso supporta il codec HEVC Main 10, utilizzabile anche quando la transizione verso il nuovo standard si sarà completata. Fate attenzione: attualmente, ci sono ancora in commercio dei dispositivi che – sebbene siano dotati della sigla DVB T2 – in realtà non supportano i nuovi codec e a breve non si potranno più usare.

Il nuovo decoder funge anche da media player per riprodurre i contenuti (foto, video e audio) posti sulla memoria esterna (a differenza di tanti altri). Una funzionalità che non tutti hanno e che risulta essere super comoda, aumentando di molto il potenziale del dispositivo.

Dunque, facendo il punto della situazione: grazie al decoder descritto precedentemente, non si avrà più alcun problema nella sua sistemazione e sarà tranquillamente accessibile al nuovo digitale terrestre DVB T2. Allora, che aspetti? Corri su Amazon ed effettua il tuo acquisto con spedizioni super veloci, gratuite, ma soprattutto garantite dai servizi Prime!