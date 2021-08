Cartelle Esattoriali: a breve potrebbero non esserci più? Ecco le novità

Che l’emergenza dettata dal Coronavirus abbia portato crisi e disordine nel lavoro e nelle famiglie, non è una novità. Anzi, proprio per questa ragione il Governo deve intervenire (anche sulla questione Cartelle Esattoriali) con le giuste misure e far sì che le categorie maggiormente colpite dalla situazione si riprendano velocemente. E così scende in campo con il Decreto Sostegni Bis.

Per chi non fosse ben ferrato nell’argomento, quest’ultimo altro non è che il Decreto Legge 73/2021 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è in vigore dal 26 maggio 2021. Insomma, sono in arrivo delle grandi novità che hanno a che fare con la cancellazione dei debiti.