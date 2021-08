L’ambito programma di verifica di Twitter – segno di spunta blu – sarà leggermente più delicato in futuro. La società afferma che il programma di verifica verrá reso infallibile e sará migliorato, ancora una volta. La piattaforma di social media ha pubblicato un tweet dal suo handle Twitter Verified affermando che il programma è stato temporaneamente sospeso per migliorare sia l’applicazione che il processo di revisione.

Ciò significa che le persone che devono ancora presentare domanda per il processo di verifica potrebbero dover aspettare fino a quando la piattaforma di social media non elaborerà un nuovo processo. Gli utenti che stanno aspettando che la loro domanda venga elaborata potrebbero essere fortunati poiché Twitter afferma che elaborerà la domanda già in corso.

Twitter ha temporaneamente sospeso l’attivitá di verifica

Tuttavia, il product lead di Twitter, Kayvon Beykpour, ha chiarito che la piattaforma di social media non ha ‘messo in pausa le applicazioni’. Ha affermato che la società sta rilasciando l’applicazione in modo graduale e che l’implementazione è ‘sospesa fino a quando non saremo in grado di gestire meglio la scala’.

Secondo Twitter, ‘Il badge blu verificato su Twitter consente alle persone di sapere che un account di interesse pubblico è autentico. Per ricevere il badge blu, il tuo account deve essere autentico, degno di nota e attivo’. Tuttavia, al contrario, una manciata di account falsi è stata verificata e quando Twitter è stato chiamato in causa su Twitter, ironia della sorte, la piattaforma di social media ha accettato il suo errore.

In una dichiarazione preparata a NDTV Gadgets, un portavoce di Twitter ha dichiarato: ‘Abbiamo erroneamente approvato le applicazioni di verifica di un piccolo numero di account non autentici (falsi). Ora abbiamo sospeso definitivamente gli account in questione e rimosso il loro badge verificato, in base alla nostra politica di manipolazione della piattaforma e spam’.

Tuttavia, Twitter non ha confermato il tipo di modifiche che intende implementare nel nuovo processo di verifica né ha chiarito quando riprenderà il processo nella sua piena capacità.