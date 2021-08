Sebbene non siano le impostazioni predefinite per la sua app Messenger, Facebook offre la crittografia end-to-end per le sue chat di testo one-to-one. Ma ora sarai in grado di crittografarli anche quando sei in modalità chat vocale. Il team di sviluppo sta anche aggiornando le impostazioni ai ‘Messaggi scomparsi’ in modo da poter avere più opzioni su quanto tempo scompariranno, da 5 secondi a 24 ore. Facebook inizierà anche a testare la crittografia per le chat e le chiamate di gruppo all’interno dell’app Messenger.

La crittografia end-to-end è stata un must per le app di messaggistica e mentre Messenger non è come WhatsApp, c’è la possibilità di crittografare le tue chat uno a uno sulla piattaforma. Ora sarai in grado di farlo anche con le chiamate vocali e video. Questo ovviamente non sarà automatico per tutte le tue chat poiché dovrai attivare la crittografia end-to-end per conversazione. Anche la persona con cui stai chattando deve attivare la crittografia affinché funzioni.

Facebook: il team di sviluppo si concentra sulla crittografia

Nel frattempo, ora hai più controlli tra cui scegliere quando scegli quanto breve o quanto tempo vuoi che durino i messaggi prima che vengano cancellati. Ci sono diversi motivi per cui le persone vorrebbero che i messaggi scomparissero dopo averli inviati ed è diventata una funzionalità ambita nelle app di messaggistica negli ultimi anni.

Facebook sta anche testando la crittografia end-to-end per le chat di gruppo, comprese le chiamate vocali e video. Per Instagram, il team sta facendo un test limitato per l’attivazione dei messaggi crittografati end-to-end.

Avere cose come messaggi crittografati, chiamate audio e video e messaggi che scompaiono sono solo alcuni degli strumenti che puoi utilizzare per proteggere le tue conversazioni sulle piattaforme di messaggistica.