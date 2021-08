Dopo lo scorso Pixel 4a, il noto colosso Google si appresta ad annunciare il suo successore, ovvero il nuovo Google Pixel 5a 5G. Il debutto ufficiale è fissato per oggi 17 agosto 2021 ma, nonostante questo, sono emersi alcuni ultimi dettagli ed immagini dal vivo. Vediamo brevemente di cosa si tratta.

Google Pixel 5a 5G: trapelano gli ultimi dettagli prima del debutto ufficiale

Il colosso di Mountain View sta per annunciare ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni ultimi dettagli ed immagini dal vivo di questo dispositivo, nonostante manchino praticamente pochissime ore alla sua presentazione ufficiale.

Osservando le immagini dal vivo pubblicate in rete, possiamo notare che il nuovo Google Pixel 5a 5G non si discosterà molto dal suo predecessore per quanto riguarda l’estetica e il design. Il retro del device ospiterà infatti una zona quadrata con tre fotocamere e al centro sarà sempre presente un sensore biometrico fisico per lo sblocco.

Sul frame laterale ci sarà poi il tasto di accensione e spegnimento che si contraddistinguerà sempre per la sua colorazione, che in questo caso sembra essere la Green Mint. Dalle immagini possiamo infine avere una conferma sulla batteria che troveremo a bordo, che sarà pari a 4680 mAh.

In attesa del debutto ufficiale previsto fra poco, vi ricordiamo che il nuovo Google Pixel 5a 5G dovrebbe essere alimentato dal già noto processore Snapdragon 765 di casa Qualcomm e dovrebbe essere distribuito ad un prezzo di circa 380 euro al cambio attuale.