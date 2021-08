L’ultima stagione de Attack on Titan (L’attacco dei Giganti) è finalmente disponibile in italiano su Netflix: è tempo di riguardare tutte le puntate che ti sei perso!

Si è conclusa pochi mesi fa e ancora non sappiamo quando iniziera’ la parte due, che è stata mostrata in alcuni trailer quest’anno senza pero’ rilasciare ulteriori dettagli in merito.

Se ne è discusso molto sopratutto considerando il numero di problemi e polemiche che hanno accompagnato la serie durante le prime settimane di uscita: tra il lato tecnico non sempre perfetto e i tagli durante le scene piu’ importanti, non si può certo dire che questa stagione abbia avuto una vita facile.

Se non altro, almeno a livello di qualita’ grafica, possiamo tirare un sospiro di sollievo: considerando i difetti riscontrati nella versione TV degli episodi, sta per uscire una nuova versione migliorata con la tecnologia Blu-ray.

Anche la versione Blu Ray sara’ disponibile in italiano

Il Blu-ray non è ancora disponibile nel nostro Paese, ma non devi aspettarlo in questo formato per vederlo: da pochi giorni la stagione finale sara’ disponibile su Netflix in giapponese e italiano.

Netflix non è l’unica piattaforma dove puoi guardare la final season di Attack on Titan. In realtà è disponibile anche su Amazon Prime Video e su VVVVID.

Ad ogni modo, oltre alla Stagione 4, sono naturalmente disponibili anche le tre precedenti. La seconda parte della stagione finale quando uscirà, sarà probabilmente caricata prima su queste ultime due piattaforme e solo in seguito anche su Netflix.

Attack on Titan termina con il capitolo 139, al quale sono state aggiunte nuove pagine nella versione tascabile. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anime, sarà disponibile durante la stagione invernale. Sfortunatamente, non e’ stata svelata ancora una data precisa di rilascio a riguardo.