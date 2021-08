Il nuovo volantino Euronics nasconde al proprio interno sconti da pazzi, i quali promettono la possibilità di accedere a prodotti veramente economici, caratterizzati da specifiche di alto livello, senza vincoli o limitazioni particolari.

Spendere poco con Euronics è davvero semplicissimo, a patto che abbiate la possibilità di recarvi personalmente in specifici punti vendita sul territorio nazionale. E’ importante ricordare che la campagna corrente è disponibile fino al 25 agosto, ma solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o sul sito dell’azienda stessa.

Euronics: questo volantino vi farà impazzire

I prodotti in promozione da Euronics sono davvero moltissimi, sebbene comunque nella maggior parte dei casi rientrino nella fascia di prezzo dei 500 euro, senza mai riuscire a sforare, proponendo un top di gamma moderno. L’unico smartphone particolarmente performante è il Samsung Galaxy S20 FE, la variante del 2020 può essere portata a casa oggi a circa 499 euro, una cifra di tutto rispetto per una scheda tecnica ancora più che adeguata al periodo storico.

Le soluzioni più economiche, invece, toccano i modelli del calibro di Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A22, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10 pro, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A52 o similari.

Naturalmente il volantino Euronics non si concentra solo ed esclusivamente sulla categoria degli smartphone, ma amplia le possibilità d’acquisto anche verso notebook, televisori e tanti altri settori. Se volete approfondire la conoscenza potete aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.