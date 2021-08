Anche per il mese di agosto 2021 l’operatore telefonico TIM sta continuando ad offrire una vasta gamma di offerte mobile riservate a diverse tipologie di utenti. Tra queste, ci sono le offerte della serie Special e della serie Super.

Ecco le offerte mobile di TIM proposte per il mese di agosto

Fino a pochi giorni fa il noto operatore telefonico aveva lanciato una promo dedicata a tutti gli utenti provenienti dalla rivale WindTre, ovvero la promo denominata TIM Power Pro a 8,99 euro al mese. L’operatore ha deciso di interrompere la disponibilità dell’offerta in questione.

Nonostante questo, anche per il mese di agosto il catalogo di offerte mobile di TIM è sempre piuttosto ricco e variegato. Sono infatti ancora disponibili numerose offerte riservate a tante tipologie di utenti.

TIM Special Limited Edition

Questa promo è riservata agli utenti provenienti da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Nello specifico, a 9,99 euro al mese si potrà usufruire di 70 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS senza limiti.

TIM Super Limited Edition

La promo in questione propone più o meno le stesse cose della promo precedente. Anche qui abbiamo infatti 70 GB per navigare, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri sempre ad un costo di 9,99 euro al mese. In questo caso la promo è però rivolta agli utenti provenienti da Fastweb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

TIM Special Per Te

Quest’ultima offerta propone 50 GB di traffico dati con connettività 4G e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo mensile di 9,99 euro. Potranno attivare la promozione tutti gli utenti provenienti da ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale, ad esclusione però di Kena Mobile e di Very Mobile.